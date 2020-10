Follie Covid: un anziano tedesco usa lo spray al peperoncino per mantenere le distanze personali (Di lunedì 19 ottobre 2020) Da una parte il lassismo me dall'altro un po' di isteria: per mantenere le distanze sociali e tutelarsi da possibili contagi un 71enne abitante della città tedesca di Aquisgrana ha deciso di servirsi ... Leggi su globalist (Di lunedì 19 ottobre 2020) Da una parte il lassismo me dall'altro un po' di isteria: perlesociali e tutelarsi da possibili contagi un 71enne abitante della città tedesca di Aquisgrana ha deciso di servirsi ...

Un cittadino di Aquisgrana ha spruzzato l'urticante contro un gruppo di podisti e una coppia di ciclisti 'colpevoli' di essersi avvicinati troppo. Ora è accusato di lesioni e disturbo al traffico ...

Lettere: “Quale il futuro economico di ‘Santa’?”

A firma Armando Gaglioni riceviamo e pubblichiamo. Quale futuro per Santa? Non è uno spot elettorale, tantomeno un titolo da giornali, è un semplice riflessione finalizzata ad u ...

