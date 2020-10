Flavio Frattini nuovo direttore generale del Consorzio nazionale sicurezza

Leggi su dire

(Di lunedì 19 ottobre 2020) NAPOLI – “È un piacere accettare un’importante sfida in un’azienda leader nel suo settore. Siamo in un periodo storico particolare, di contrazione, il che significa dover lavorare di più e meglio, ma questo non ci spaventa”. Così Flavio Frattini saluta il nuovo incarico di direttore generale del Consorzio nazionale sicurezza – Cns, Società Consortile, con sede legale a Napoli, che opera in qualità di system integrator nell’ambito della sicurezza per il mondo bancario e industriale, civile e dei trasporti, per il territorio e per i cittadini.