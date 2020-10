Fire Squad - Incubo di fuoco: la storia vera che ha ispirato il film (Di lunedì 19 ottobre 2020) Fire Squad - Incubo di fuoco è basato sulla storia di una Squadra di vigili del fuoco rimasta intrappolata nell'incendio di Yarnell Hill in Arizona il 30 giugno 2013. Fire Squad - Incubo di fuoco è basato su una storia vera, quella dei Granite Mountain Hotshots, una Squadra altamente qualificata di vigili del fuoco che ha perso 19 dei suoi 20 membri quando sono rimasti intrappolati nell'incendio di Yarnell Hill in Arizona il 30 giugno 2013. I membri di un'altra Squadra importante, i Blue Ridge Hotshots, hanno cercato di salvare l'equipaggio intrappolato, ma sono stati respinti dall'immenso calore del ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 19 ottobre 2020)diè basato sulladi unara di vigili delrimasta intrappolata nell'incendio di Yarnell Hill in Arizona il 30 giugno 2013.diè basato su una, quella dei Granite Mountain Hotshots, unara altamente qualificata di vigili delche ha perso 19 dei suoi 20 membri quando sono rimasti intrappolati nell'incendio di Yarnell Hill in Arizona il 30 giugno 2013. I membri di un'altrara importante, i Blue Ridge Hotshots, hanno cercato di salvare l'equipaggio intrappolato, ma sono stati respinti dall'immenso calore del ...

