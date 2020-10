Fiorentina, Iachini è sotto esame: c’è delusione dopo il pareggio di ieri (Di lunedì 19 ottobre 2020) L’ipotesi esonero è sempre concreto per il tecnico della Fiorentina Giuseppe Iachini. Le prossime partite saranno decisive. Il tecnico della Fiorentina Giuseppe Iachini è sotto esame dopo il pareggio per 2-2 rimediato contro lo Spezia. Lo sottolinea il Corriere della Sera riportando anche la delusione manifestata dal direttore sportivo Daniele Pradé al termine della partita. Nelle prime quattro giornate di campionato, la Fiorentina ha incassato due sconfitte a fronte di una vittoria e di un pareggio con 8 gol subiti nelle ultime tre uscite. Un pessimo ruolino di marcia che fa traballare la panchina del tecnico viola. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) L’ipotesi esonero è sempre concreto per il tecnico dellaGiuseppe. Le prossime partite saranno decisive. Il tecnico dellaGiuseppeilper 2-2 rimediato contro lo Spezia. Lolinea il Corriere della Sera riportando anche lamanifestata dal direttore sportivo Daniele Pradé al termine della partita. Nelle prime quattro giornate di campionato, laha incassato due sconfitte a fronte di una vittoria e di uncon 8 gol subiti nelle ultime tre uscite. Un pessimo ruolino di marcia che fa traballare la panchina del tecnico viola. Leggi su Calcionews24.com

