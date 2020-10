Finisce senza gol il posticipo di serie A fra Verona e Genoa (Di lunedì 19 ottobre 2020) Verona (ITALPRESS) – L’ombra del Covid spegne lo spettacolo al Bentegodi ed Hellas Verona e Genoa devono accontentarsi di un pareggio a reti inviolate nel posticipo della quarta giornata di serie A. La squadra di Maran, falcidiata dai casi di coronavirus, si presenta senza i positivi Destro, Criscito, Zappacosta, Cassata, Lerager e Males. Tanti assenti – ma solo due (Gunter e Barak) per contagio – per Juric che deve fare a meno anche dei titolari Benassi, Cetin e Miguel Veloso. Nella prima frazione di gioco sono i ritmi bassi e la noia a regnare. Maran schiera un 3-5-2 con un fronte d’attacco composto da Pandev e dal nuovo acquisto Shomurodov. La prima occasione da gol però è del solito macedone che al 33′ sfrutta un filtrante di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 19 ottobre 2020)(ITALPRESS) – L’ombra del Covid spegne lo spettacolo al Bentegodi ed Hellasdevono accontentarsi di un pareggio a reti inviolate neldella quarta giornata diA. La squadra di Maran, falcidiata dai casi di coronavirus, si presentai positivi Destro, Criscito, Zappacosta, Cassata, Lerager e Males. Tanti assenti – ma solo due (Gunter e Barak) per contagio – per Juric che deve fare a meno anche dei titolari Benassi, Cetin e Miguel Veloso. Nella prima frazione di gioco sono i ritmi bassi e la noia a regnare. Maran schiera un 3-5-2 con un fronte d’attacco composto da Pandev e dal nuovo acquisto Shomurodov. La prima occasione da gol però è del solito macedone che al 33′ sfrutta un filtrante di ...

InteBNLdItalia : ??1??3?? volte @RafaelNadal! 100 vittorie al #RolandGarros 20 Slam #Nadal vince il #RG20 senza perdere nemmeno un s… - c1ourpl3 : Scusate ma se questo drama mi finisce senza la mia couple mi incazzo I mean ho pagato per altro non per gook do e bong soon - sportface2016 : #SerieC Finisce a reti bianche il derby tra #Avellino e #JuveStabia - pccpla : RT @Italpress: Finisce senza gol il posticipo fra Verona e Genoa - sportli26181512 : Verona-Genoa 0-0: Juric non scardina il muro di Maran: Finisce senza reti il posticipo della quarta giornata: gli s… -

Ultime Notizie dalla rete : Finisce senza Finisce senza gol il posticipo di serie A fra Verona e Genoa La Sicilia Finisce senza gol il posticipo fra Verona e Genoa

La squadra di Maran, falcidiata dai casi di coronavirus, si presenta senza i positivi Destro, Criscito, Zappacosta, Cassata, Lerager e Males. Tanti assenti – ma solo due (Gunter e Barak) per contagio ...

Finisce senza gol il posticipo di serie A fra Verona e Genoa

La squadra di Maran, falcidiata dai casi di coronavirus, si presenta senza i positivi Destro, Criscito, Zappacosta, Cassata, Lerager e Males. Tanti assenti – ma solo due (Gunter e Barak) per contagio ...

La squadra di Maran, falcidiata dai casi di coronavirus, si presenta senza i positivi Destro, Criscito, Zappacosta, Cassata, Lerager e Males. Tanti assenti – ma solo due (Gunter e Barak) per contagio ...La squadra di Maran, falcidiata dai casi di coronavirus, si presenta senza i positivi Destro, Criscito, Zappacosta, Cassata, Lerager e Males. Tanti assenti – ma solo due (Gunter e Barak) per contagio ...