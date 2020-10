Filiere Zootecniche, in scadenza accesso ai 90 milioni di euro del Decreto Rilancio (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – Sarà possibile sino al 22 ottobre presentare domanda per l’utilizzo dei 90 milioni di euro previsti dal Decreto Rilancio per i comparti zootecnici in crisi. Ultimi giorni per accedere, dunque, al Decreto attuativo, su cui giunse l’intesa lo scorso luglio in Conferenza Stato-Regioni, che prevede nello specifico 30 milioni di euro destinati alla filiera suinicola con aiuti fino a 20 euro per ogni capo di suino macellato o suinetto allevato nel periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2020; 4 milioni di euro al comparto cunicolo con aiuti fino a 1 euro per ogni coniglio macellato dal 1° aprile al 30 giugno; 500 mila euro per la ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – Sarà possibile sino al 22 ottobre presentare domanda per l’utilizzo dei 90diprevisti dalper i comparti zootecnici in crisi. Ultimi giorni per accedere, dunque, alattuativo, su cui giunse l’intesa lo scorso luglio in Conferenza Stato-Regioni, che prevede nello specifico 30didestinati alla filiera suinicola con aiuti fino a 20per ogni capo di suino macellato o suinetto allevato nel periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2020; 4dial comparto cunicolo con aiuti fino a 1per ogni coniglio macellato dal 1° aprile al 30 giugno; 500 milaper la ...

