Festa in famiglia per Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo in occasione della comunione del figlio. Le foto (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ieri, domenica 18 ottobre 2020 un evento molto importante si è tenuto per due dei cantanti italiani più amati, Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, che hanno festeggiato la prima comunione del loro figlio Andrea. I due cantanti sono stati insieme per molti anni, ma lo scorso marzo hanno ufficializzato la loro separazione. Nonostante l’allontanamento nella giornata di ieri, hanno condiviso i momenti di Festa per il traguardo religioso raggiunto dal loro figlio, sui rispettivi profili di Instagram, accompagnando gli scatti con dediche davvero commoventi. Anna ringrazia il suo piccolo di esistere e di averla resa una mamma e una persona migliore. foto: Instagram stories/Anna ... Leggi su virali.video (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ieri, domenica 18 ottobre 2020 un evento molto importante si è tenuto per due dei cantanti italiani più amati,D’Alessio e, che hanno festeggiato la primadel loroAndrea. I due cantanti sono stati insieme per molti anni, ma lo scorso marzo hanno ufficializzato la loro separazione. Nonostante l’allontanamento nella giornata di ieri, hanno condiviso i momenti diper il traguardo religioso raggiunto dal loro, sui rispettivi profili di Instagram, accompagnando gli scatti con dediche davvero commoventi.ringrazia il suo piccolo di esistere e di averla resa una mamma e una persona migliore.: Instagram stories/...

