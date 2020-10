Ferruccio Sansa: “Segnalato dalla polizia per violazione della quarantena. Ero andato a riprendere il cane fuggito dal giardino” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ferruccio Sansa è stato segnalato dalla polizia alla procura di Genova per violazione della quarantena fiduciaria. A raccontarlo è lo stesso consigliere regionale, ex candidato presidente della Regione Liguria sostenuto dal Pd e dai 5 stelle, con un post su facebook. Sansa sostiene di aver dovuto inseguire il cane – scappato dal suo giardino – in piena notte. “Sono chiuso in casa da settimane perché nella mia famiglia ci siamo ammalati di Covid. Per evitare di esporre altre persone al contagio avevo deciso da subito di non uscire di casa, perfino prima di sapere i risultati dei tamponi. Ho chiesto ai parenti di venire a prendermi la spazzatura. La spesa la ordino al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020)è stato segnalatoalla procura di Genova perfiduciaria. A raccontarlo è lo stesso consigliere regionale, ex candidato presidenteRegione Liguria sostenuto dal Pd e dai 5 stelle, con un post su facebook.sostiene di aver dovuto inseguire il– scappato dal suo giardino – in piena notte. “Sono chiuso in casa da settimane perché nella mia famiglia ci siamo ammalati di Covid. Per evitare di esporre altre persone al contagio avevo deciso da subito di non uscire di casa, perfino prima di sapere i risultati dei tamponi. Ho chiesto ai parenti di venire a prendermi la spazzatura. La spesa la ordino al ...

Giacinto_Bruno : RT @fattoquotidiano: Ferruccio Sansa: “Segnalato dalla polizia per violazione della quarantena. Ero andato a riprendere il cane fuggito dal… - 19donatella : RT @fattoquotidiano: Ferruccio Sansa: “Segnalato dalla polizia per violazione della quarantena. Ero andato a riprendere il cane fuggito dal… - luposeduto167 : RT @ADeborahF: E questo era il candidato del #PdMerda appoggiato ahimè dal #M5S - call_the_kernel : RT @fattoquotidiano: Ferruccio Sansa: “Segnalato dalla polizia per violazione della quarantena. Ero andato a riprendere il cane fuggito dal… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Ferruccio Sansa: “Segnalato dalla polizia per violazione della quarantena. Ero andato a riprendere il cane fuggito dal… -