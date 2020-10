Fedez e Chiara, telefonata dal presidente Conte: “Inaspettato”, la richiesta (Di lunedì 19 ottobre 2020) Chiara Ferragni e Fedez hanno ricevuto una telefonata decisamente inaspettata. Tutto è successo ieri, quando sono stati messi in contatto con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha fatto loro una richiesta molto specifica. L’impegno dei Ferragnez in questo periodo molto delicato per il nostro paese sta ricevendo un riconoscimento da parte di tutti, … L'articolo Fedez e Chiara, telefonata dal presidente Conte: “Inaspettato”, la richiesta proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 19 ottobre 2020)Ferragni ehanno ricevuto unadecisamente inaspettata. Tutto è successo ieri, quando sono stati messi in contatto con ildel Consiglio Giuseppeche ha fatto loro unamolto specifica. L’impegno dei Ferragnez in questo periodo molto delicato per il nostro paese sta ricevendo un riconoscimento da parte di tutti, … L'articolodal: “Inaspettato”, laproviene da Gossip e Tv.

dellorco85 : Eleonora Daniele su RAI 1 riesce a far polemica su Chiara Ferragni perché 'non ha parlato di Covid'. Beh più che pa… - trash_italiano : Fedez e Chiara Ferragni svelano il sesso del bebè: è ufficialmente una femminuccia! - tipaconlecuffie : RT @chiaraconlach: Fedez e Chiara Ferragni ricevono la chiamata del Presidente del Consiglio per sensibilizzare i ragazzi all’uso della mas… - itsmc17 : RT @una_Promessa: Non pensavo che avrei mai visto conte costretto a chiamare Fedez e chiara Ferragni per convincere i giovani a mettere la… - MartinaMerlo7 : RT @chiaraconlach: Fedez e Chiara Ferragni ricevono la chiamata del Presidente del Consiglio per sensibilizzare i ragazzi all’uso della mas… -