Fedez e Chiara Ferragni, il Premier Conte li chiama per un ruolo istituzionale (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il Premier Conte contatta direttamente Fedez e Chiara Ferragni. Il loro ruolo? Sensibilizzare il popolo italiano all’uso della mascherina. Il rapper e la famosissima moglie influencer, Fedez e Chiara Ferragni,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ilcontatta direttamente. Il loro? Sensibilizzare il popolo italiano all’uso della mascherina. Il rapper e la famosissima moglie influencer,,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.

dellorco85 : Eleonora Daniele su RAI 1 riesce a far polemica su Chiara Ferragni perché 'non ha parlato di Covid'. Beh più che pa… - trash_italiano : Fedez e Chiara Ferragni svelano il sesso del bebè: è ufficialmente una femminuccia! - Bederic1908 : RT @GiadaB__: Conte ha chiesto aiuto a Fedez e Chiara Ferragni per convincere la gente a indossare la mascherina, il prossimo passo è Chiar… - ianne_katia : RT @Libero_official: #Conte, telefonata inaspettata a Chiara #Ferragni e #Fedez: 'Aiutatemi a far indossare la mascherina' #coronavirus #Dp… - Libero_official : #Conte, telefonata inaspettata a Chiara #Ferragni e #Fedez: 'Aiutatemi a far indossare la mascherina' #coronavirus… -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez Chiara Conte chiede aiuto a Fedez e Chiara Ferragni: la telefonata dopo il Dpcm Today.it GIUSEPPE CONTE CHIAMA FEDEZ “AIUTAMI”/ Telefonata del Premier prima del Dpcm

Il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, ha contattato il cantante Fedez, marito di Chiara Ferragni, chiedendogli un aiuto per diffondere un messaggio molto importante in questo periodo drammatico ...

Coronavirus, l’incredibile richiesta d’aiuto del Presidente del Consiglio: ecco a chi si è rivolto Giuseppe Conte

Giuseppe Conte ha chiesto l‘aiuto di Fedez e di Chiara Ferragni, affinché sia spiegata l’importanza dell’utilizzo della mascherina contro il Coronavirus. “Il destino e il futuro dell’Italia è nelle ...

Il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, ha contattato il cantante Fedez, marito di Chiara Ferragni, chiedendogli un aiuto per diffondere un messaggio molto importante in questo periodo drammatico ...Giuseppe Conte ha chiesto l‘aiuto di Fedez e di Chiara Ferragni, affinché sia spiegata l’importanza dell’utilizzo della mascherina contro il Coronavirus. “Il destino e il futuro dell’Italia è nelle ...