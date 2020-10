Federica Pellegrini: «Il Covid crea proprio tanta stanchezza muscolare» | video (Di lunedì 19 ottobre 2020) "Sono riuscita ad alzarmi un po' di più del solito e a girare per casa." Parla così su Instagram Federica Pellegrini, risultata positiva al Covid-19. "Quello che ho notato di questo virus è che crea proprio tanta stanchezza muscolare, io i primi 4 giorni ho dormito tantissimo: dormivo la mattina, facevo colazione e mi ributtavo a letto". Conclude le storie giornaliere sul suo stato di salute dicendo: "Comunque sono contenta che vada un po' meglio".Federica Pellegrini Covid NoneOlimpiadi Rinviate La Reazione Di Federica Pellegrini Oggi è stato annunciato il rinvio ufficiale dei Giochi Olimpici al 2021. ... ... Leggi su panorama (Di lunedì 19 ottobre 2020) "Sono riuscita ad alzarmi un po' di più del solito e a girare per casa." Parla così su Instagram, risultata positiva al-19. "Quello che ho notato di questo virus è che, io i primi 4 giorni ho dormito tantissimo: dormivo la mattina, facevo colazione e mi ributtavo a letto". Conclude le storie giornaliere sul suo stato di salute dicendo: "Comunque sono contenta che vada un po' meglio".NoneOlimpiadi Rinviate La Reazione DiOggi è stato annunciato il rinvio ufficiale dei Giochi Olimpici al 2021. ... ...

SkySport : Federica Pellegrini e la sua quarantena da Covid: 'Perso gusto e olfatto febbre è scesa' - HuffPostItalia : Covid 19, Federica Pellegrini: 'Senza febbre, ma ho perso gusto e olfatto' (VIDEO) - borghi_claudio : Federica Pellegrini, Valentino Rossi... e io continuo a non capire perchè se uno risulta positivo ad un virus lo de… - luigiscortecci : RT @CesareSacchetti: Massimo Giannini descrive il Covid come un calvario. Federica Pellegrini parla di macigno sul petto. Strano. La quasi… - mariang24373446 : RT @CesareSacchetti: Massimo Giannini descrive il Covid come un calvario. Federica Pellegrini parla di macigno sul petto. Strano. La quasi… -