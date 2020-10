Federica Pellegrini: “Con il Covid ho perso prima il gusto e poi l’olfatto. È come se avessi un peso sullo sterno incredibile” (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Inizia il quarto giorno di quarantena. Questa notte è stata la prima che non ho avuto febbre, però ieri è stata la giornata più tosta perché ho avuto male alla testa tutto il giorno, con febbre stabile a 37,4“. Così, in una storia su Instagram, Federica Pellegrini aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute dopo la notizia della sua positività al Covid. La campionessa di nuoto si trova in isolamento domiciliare e sui social tiene una sorta di diario della malattia. “Ho perso prima il gusto e poi l’olfatto ed ero tutta rotta come se avessi un peso sullo sterno incredibile. Il peso è andato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Inizia il quarto giorno di quarantena. Questa notte è stata lache non ho avuto febbre, però ieri è stata la giornata più tosta perché ho avuto male alla testa tutto il giorno, con febbre stabile a 37,4“. Così, in una storia su Instagram,aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute dopo la notizia della sua positività al. La campionessa di nuoto si trova in isolamento domiciliare e sui social tiene una sorta di diario della malattia. “Hoile poi l’olfatto ed ero tutta rottaseunincredibile. Ilè andato ...

