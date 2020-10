Federica Panicucci: “Fino ai 35 anni non mettevo le gonne, per me era una violenza mostrare le gambe” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Federica Panicucci ha affidato a “Verissimo” alcuni racconti legati alla sua separazione con il dj Fargetta ma anche il ricordo commosso del padre Edo, morto nel 2016. L’occasione è la presentazione del nuovo libro “Il coraggio di essere felice”. “Il dolore devi viverlo e tenerlo dentro di te. Poi devi iniziare a guardare oltre. La vita ti fa dei doni, devi avere la capacità di afferrarli. Tutta la mia vita è stata mossa da questo obiettivo, la ricerca di cose belle, della felicità”, ha esordito la conduttrice di “Mattino Cinque”. Il ricordo poi è andato all’ex marito il dj Mario Fargetta dal quale ha divorziato nel 2015. “A un certo punto ci siamo chiesti se fossimo felici – ha rivelato la Panicucci – e la risposta è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020)ha affidato a “Verissimo” alcuni racconti legati alla sua separazione con il dj Fargetta ma anche il ricordo commosso del padre Edo, morto nel 2016. L’occasione è la presentazione del nuovo libro “Il coraggio di essere felice”. “Il dolore devi viverlo e tenerlo dentro di te. Poi devi iniziare a guardare oltre. La vita ti fa dei doni, devi avere la capacità di afferrarli. Tutta la mia vita è stata mossa da questo obiettivo, la ricerca di cose belle, della felicità”, ha esordito la conduttrice di “Mattino Cinque”. Il ricordo poi è andato all’ex marito il dj Mario Fargetta dal quale ha divorziato nel 2015. “A un certo punto ci siamo chiesti se fossimo felici – ha rivelato la– e la risposta è ...

