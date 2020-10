Fake news sulla riapertura delle scuole in Campania, scatta la denuncia della Regione (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoUna ennesima Fake news riguardante una falsa ordinanza sulla scuola sta girando nei gruppi e nelle chat dei social. A smentire il tutto è l’ufficio di crisi della Regione Campania che specifica: “Nessun provvedimento ulteriore è stato preso sulla scuola e rimangono in vigore le ordinanze già comunicate e pubblicate”. Palazzo Santa Lucia, dunque, invita tutti ad attenersi alle comunicazioni ufficiali provenienti dall’Unità di Crisi, a consultare il sito della Regione Campania e tutti i canali social ufficiali in modo da avere riscontro sulle attività e i provvedimenti messi in campo per contrastare ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoUna ennesimariguardante una falsa ordinanzascuola sta girando nei gruppi e nelle chat dei social. A smentire il tutto è l’ufficio di crisiche specifica: “Nessun provvedimento ulteriore è stato presoscuola e rimangono in vigore le ordinanze già comunicate e pubblicate”. Palazzo Santa Lucia, dunque, invita tutti ad attenersi alle comunicazioni ufficiali provenienti dall’Unità di Crisi, a consultare il sitoe tutti i canali social ufficiali in modo da avere riscontro sulle attività e i provvedimenti messi in campo per contrastare ...

