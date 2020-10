Faggiano | «Non ci siamo allenati per cinque giorni Juve-Napoli? Noi siamo andati a giocare…»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Daniele, direttore sportivo del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Verona Daniele, direttore sportivo del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Verona. Queste le sue parole. SETTIMANE DIFFICILI – «Abbiamo 13 indisponibili, purtroppo cipreparati in questa partita in modo molto strano. Non cimai per 5, è una situazione atipica, dobbiamo fare di necessità virtù senza piangersi addosso. Speravamo di recuperare qualche calciatore in più, quando leggo il Genoa recupera 7 giocatori non sono d’accordo. Non è vero. Si sono negativizzati. Ci sono dei giocatori che da 20non ...