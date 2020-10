Facebook ha bloccato più di 2 milioni di annunci che ostacolavano il voto (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nick Clegg, vicepresidente Affari globali e comunicazione di Facebook (foto: Jack Taylor/Getty Images)Ammonterebbero a 2,2 milioni gli annunci rifiutati, a oltre 120mila i post ritirati e a circa 150 milioni i post etichettati da Facebook per aver “ostacolato il voto” delle prossime elezioni presidenziali statunitensi tramite le piattaforme di Menlo Park. A riportare questi dati è stato Nick Clegg, ex vicepremier britannico e oggi vicepresidente degli affari globali e delle comunicazioni di Facebook, in un’intervista al settimanale francese Journal du Dimanche. “Non siamo infallibili e non rimuoveremo o identificheremo mai tutte le informazioni false o contenuti che incitano all’odio. Ma la nostra strategia in materia elettorale, i ... Leggi su wired (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nick Clegg, vicepresidente Affari globali e comunicazione di(foto: Jack Taylor/Getty Images)Ammonterebbero a 2,2glirifiutati, a oltre 120mila i post ritirati e a circa 150i post etichettati daper aver “ostacolato il” delle prossime elezioni presidenziali statunitensi tramite le piattaforme di Menlo Park. A riportare questi dati è stato Nick Clegg, ex vicepremier britannico e oggi vicepresidente degli affari globali e delle comunicazioni di, in un’intervista al settimanale francese Journal du Dimanche. “Non siamo infallibili e non rimuoveremo o identificheremo mai tutte le informazioni false o contenuti che incitano all’odio. Ma la nostra strategia in materia elettorale, i ...

wireditalia : Ogni contenuto che scoraggia le vaccinazioni sarà bloccato. Il social network dichiara tolleranza zero con le campa… - antocalderone : Facebook ha bloccato più di 2 milioni di annunci che ostacolavano il voto - alessioconforto : RT @wireditalia: Ogni contenuto che scoraggia le vaccinazioni sarà bloccato. Il social network dichiara tolleranza zero con le campagne no-… - maurilioberetta : RT @wireditalia: Ogni contenuto che scoraggia le vaccinazioni sarà bloccato. Il social network dichiara tolleranza zero con le campagne no-… - digitaliafm : -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook bloccato Come scoprire chi ti ha bloccato su Facebook, ecco un trucco infallibile Proiezioni di Borsa Usa, Fbi indaga sul figlio di Joe Biden, Hunter, per corruzione

Twitter. Ieri, Twitter e Facebook hanno bloccato l’account della portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, per aver condiviso la notizia del New York Post sui rapporti tra Hunter Biden, Joe Biden ...

Bellanova: "Improponibile ripristinare riscossione cartelle"

''Ritengo del tutto improponibile pensare a nuove tasse in questa fase, o a ripristinarne di vecchie, o ad attivare come se nulla fosse accaduto i procedimenti esecutivi per riscuotere quelle non paga ...

Twitter. Ieri, Twitter e Facebook hanno bloccato l’account della portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, per aver condiviso la notizia del New York Post sui rapporti tra Hunter Biden, Joe Biden ...''Ritengo del tutto improponibile pensare a nuove tasse in questa fase, o a ripristinarne di vecchie, o ad attivare come se nulla fosse accaduto i procedimenti esecutivi per riscuotere quelle non paga ...