Fabrizio Bocca | “il calcio italiano è il nostro Trump | elogia il Parma che gioca con sette positivi”

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 19 ottobre 2020) È impossibile raccontare quel che sta avvenendo nel. Definirlo surreale è il minimo. Un concentrato di irresponsabilità e menefreghismo, con la tracotanza di chi è convinto che tutto gli sia dovuto. In base a cosa, poi, non si sa. In questo periodo uno dei pochi giornalisti sportivi che si rendono conto di quel che sta avvenendo in Italia e nel resto del mondo, ècon il suo seguitissimo Blooooog! su Repubblica.it. Giustamenteracconta il mondo alla rovescia del. In tutto il mondo è una corsa affannosa a chiudere. a provare a evitare la diffusione del Covid-19; nel– che è una sorta di famiglia Addams del coronavirus – vieneto chi ha ...