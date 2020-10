Ezio Greggio furioso | botta e risposta al vetriolo con un fan | il caso

Leggi su gossipetv

(Di lunedì 19 ottobre 2020)perde le staffe e finisce per scagliarsi duramente contro un fan su Twitter. Il popolare conduttore di Striscia la Notizia, in questi giorni al cinema con il film ‘Lockdown all’italiana‘, ha ricevuto delle pesanti critiche da parte di un utente, al quale ha ribattuto in modo tanto energico quanto opinabile. Sul social dei … L'articolo proviene da Gossip e Tv.