Exit poll Bolivia | vince il candidato socialista

(Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA – Il candidato del Movimiento al socialismo (Mas), il partito dell’ex capo di Stato Evo Morales, è dato dagli exit poll come vincitore delle elezioni presidenziali in Bolivia.Stando alle rilevazioni, l’ex ministro dell’Economia Luis Arce avrebbe ottenuto il 52 per cento dei consensi, abbastanza per evitare un secondo turno. Staccato, al 31 per cento, l’ex presidente Carlos Mesa.