Eva Mendes: "Ammiro quelle mamme che riescono a lavorare, ma io non sono così" (Di lunedì 19 ottobre 2020) Eva Mendes fa il punto sulla sua assenza da Hollywood e sulla sua scelta di fare solo la mamma, ma adesso la voglia di tornare a recitare comincia a farsi sentire. Eva Mendes si è allontanata da Hollywood nel 2014 per crescere le due figlie avute col compagno Ryan Gosling e anche se adesso che le piccole sono cresciute il lavoro le manca, ammette di non essere una di quelle mamme in grado di fare tutto. L'ultimo lavoro dell'attrice, oggi 46enne, è l'enigmatico Lost River, diretto da Ryan Gosling nel 2014. In una nuova intervista al Sydney Morning Herald, Eva Mendes ha commentato la scelta fatta di dedicarsi alla maternità rinunciando a recitare per crescere Esmeralda, 6, e Amada, 4, ma trovando comunque il tempo per occuparsi della supervisione della sua ...

