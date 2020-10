Esce per riacciuffare il cane. Sansa segnalato dalla polizia per violazione della quarantena (Di lunedì 19 ottobre 2020) Meglio prenderla sul serio la quarantena. Si rischia la segnalazione a ogni minima uscita di casa. A raccontaro è Ferruccio Sansa, già giornalista del Fatto Quotidiano e candidato governatore del centrosinistra alle ultime Regionali in Liguria, segnalato alla procura di Genova perché, nonostante fosse in isolamento fiduciario, era uscito di casa per riacciuffare il cane fuggitivo. A raccontarlo è stato lo stesso Sansa su Facebook. “Qualche sera fa – ha scritto – a mezzanotte il cane – appena preso al canile – manifesta inequivocabili esigenze fisiologiche. Lo accompagno nell'aiuola di casa. Il cane, che non era informato ... Leggi su iltempo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Meglio prenderla sul serio la. Si rischia la segnalazione a ogni minima uscita di casa. A raccontaro è Ferruccio, già giornalista del Fatto Quotidiano e candidato governatore del centrosinistra alle ultime Regionali in Liguria,alla procura di Genova perché, nonostante fosse in isolamento fiduciario, era uscito di casa perilfuggitivo. A raccontarlo è stato lo stessosu Facebook. “Qualche sera fa – ha scritto – a mezzanotte il– appena preso al canile – manifesta inequivocabili esigenze fisiologiche. Lo accompagno nell'aiuola di casa. Il, che non era informato ...

ed esco sulla porta di casa. Recupero il cane e gli metto il guinzaglio”. Però l'uscita è stata notata da alcuni agenti. “Mi mostrano il distintivo della Polizia - scrive Sansa - e mi dicono che ...

