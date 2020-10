Era Miss Italia 2011: oggi a 27 anni bella e fisico mozzafiato [FOTO] (Di lunedì 19 ottobre 2020) Stefania Bivone è stata incoronata Miss Italia nel 2011 durante la 72esima edizione del concorso di bellezza. Ha raggiunto il palco di Salsomaggiore Terme con la fascia di Miss Calabria a soli 18 anni e con una valigia piena di sogni. oggi Stefania è una donna di 27 anni appassionata di musica e di moda. Nonostante sia entrata da giovanissima nel mondo dello spettacolo l’ex Miss non ha mai abbandonato gli studi. Si è laureata in Giurisprudenza nel 2019 e non è tutto. Appena è stata proclamata Miss Italia ha ceduto la sua corona per 45 giorni alla seconda classificata come “Vice Miss Italia”. Il suo obiettivo principale era infatti lo ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 19 ottobre 2020) Stefania Bivone è stata incoronataneldurante la 72esima edizione del concorso di bellezza. Ha raggiunto il palco di Salsomaggiore Terme con la fascia diCalabria a soli 18e con una valigia piena di sogni.Stefania è una donna di 27appassionata di musica e di moda. Nonostante sia entrata da giovanissima nel mondo dello spettacolo l’exnon ha mai abbandonato gli studi. Si è laureata in Giurisprudenza nel 2019 e non è tutto. Appena è stata proclamataha ceduto la sua corona per 45 giorni alla seconda classificata come “Vice”. Il suo obiettivo principale era infatti lo ...

taehyungiessi7 : @teteughh I'm a 'wonhae mani mani ya' era KSJSKSJSKSJ i miss that intro?????? - ikigaiisvt : henggarae era sei stata one of the best con tutti loro felici e sereni i'll miss u ?? - monoyeji : i miss dalla dalla era yuna - Miss_JacksonxM5 : @flanqueenn Jdjsjs de hecho yo era re fiel a Twitter en negro pero un día cambie e involucione jdjsjs. Te amo ???? - Miss_ioo : @alboher Era la van del chichero jqjdjfkgl -

Ultime Notizie dalla rete : Era Miss L'ex Miss Universo dichiara guerra al melanoma... spogliandosi Sputnik Italia Da Miss Inghilterra a medico: la reginetta di bellezza torna in corsia per combattere il Covid-19

Bhasha Mukherjee è la Miss più longeva della storia Se nell ... vissuto un momento di crisi a causa della pandemia, che sono stati chiamati a raccolta tutti i medici del paese, Bhasha non ...

“Ricominciamo” Miss Lucarelli?

“E lasciami gridare…lasciami sfogare” senza dir cazzate non so stare! Correva l’anno 1979 e questo era il brano che cantava ...

Bhasha Mukherjee è la Miss più longeva della storia Se nell ... vissuto un momento di crisi a causa della pandemia, che sono stati chiamati a raccolta tutti i medici del paese, Bhasha non ...“E lasciami gridare…lasciami sfogare” senza dir cazzate non so stare! Correva l’anno 1979 e questo era il brano che cantava ...