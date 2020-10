Emergenza Covid-19, le famiglie di 1400 studenti cinesi non voglio frequentare le scuole italiane “Abbiamo paura di essere contagiati dagli italiani” (Di lunedì 19 ottobre 2020) 1400 studenti cinesi non vogliono frequentare le scuole italiane. Questo è quello che emerge a Prato dove vive da tempo una grande comunità cinese. Le famiglie degli alunni cinesi hanno fatto sapere che loro hanno paura per i figli: “Abbiamo paura di essere contagiati dai bambini italiani”. Una delle mamme che ha deciso di non far presentare il figlio a scuola ha spiegato il motivo della sua decisione nel corso del programma “Mattino Cinque”. La donna ha detto che: “Gli italiani sono poco attenti, vanno ovunque mentre noi stiamo chiusi in casa”. Le famiglie cinesi ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 19 ottobre 2020)nonnole. Questo è quello che emerge a Prato dove vive da tempo una grande comunità cinese. Ledegli alunnihanno fatto sapere che loro hannoper i figli: “Abbiamodidai bambini italiani”. Una delle mamme che ha deciso di non far presentare il figlio a scuola ha spiegato il motivo della sua decisione nel corso del programma “Mattino Cinque”. La donna ha detto che: “Gli italiani sono poco attenti, vanno ovunque mentre noi stiamo chiusi in casa”. Le...

