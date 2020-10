Elisabetta Gregoraci senza trucco: com’è la showgirl al naturale (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il Grande Fratello Vip fa cadere le maschere e mostra i personaggi dello spettacolo al naturale, senza trucco né filtri. Ecco com’è Elisabetta Gregoraci senza mascara, fondotinta, cipria e eyeliner. Le luci dei riflettori studiate per eliminare le rughe e scolpire il volto, il grande lavoro di hairstylist e makeup artist fatto dietro le quinte … L'articolo Elisabetta Gregoraci senza trucco: com’è la showgirl al naturale proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il Grande Fratello Vip fa cadere le maschere e mostra i personaggi dello spettacolo alné filtri. Ecco com’èmascara, fondotinta, cipria e eyeliner. Le luci dei riflettori studiate per eliminare le rughe e scolpire il volto, il grande lavoro di hairstylist e makeup artist fatto dietro le quinte … L'articolo: com’è laalproviene da www.meteoweek.com.

GCamberi : RT @darveyfeels_: ?????? il pubblico che sceglie Stefania Orlando come immune e Elisabetta Gregoraci in nomination ?????? #GFVIP - rainonmega : RT @MatFeeMan: Myriam: Quentin non mi ha chiesto di sposarmi Rossella: È stata Elisabetta a capir male Simona: La Gregoraci avrà voluto ave… - CamixLipa : RT @darveyfeels_: ?????? il pubblico che sceglie Stefania Orlando come immune e Elisabetta Gregoraci in nomination ?????? #GFVIP - gaiasanatomy : RT @darveyfeels_: ?????? il pubblico che sceglie Stefania Orlando come immune e Elisabetta Gregoraci in nomination ?????? #GFVIP - __occhiprofondi : RT @darveyfeels_: ?????? il pubblico che sceglie Stefania Orlando come immune e Elisabetta Gregoraci in nomination ?????? #GFVIP -