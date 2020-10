Elezioni Usa 2020, Trump a messa per la benedizione del pastore: conta i soldi prima dell’offerta | VIDEO (Di lunedì 19 ottobre 2020) Elezioni Usa 2020, Trump a messa conta le banconote prima dell’offerta VIDEO È diventato virale sui social un VIDEO che mostra il presidente Usa Donald Trump mentre, durante una messa, conta le banconote prima dell’offerta. La vicenda è avvenuta nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 ottobre quando il capo della Casa Bianca si è recato presso la Chiesa internazionale di Las Vegas, in Nevada, dove si trovava per un comizio in vista delle Elezioni presidenziali in programma il prossimo 3 novembre 2020. Nel corso della benedizione, uno dei pastori, Denise Goulet, ha detto a Trump ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 ottobre 2020)Usale banconotedell’offertaÈ diventato virale sui social unche mostra il presidente Usa Donaldmentre, durante unale banconotedell’offerta. La vicenda è avvenuta nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 ottobre quando il capo della Casa Bianca si è recato presso la Chiesa internazionale di Las Vegas, in Nevada, dove si trovava per un comizio in vista dellepresidenziali in programma il prossimo 3 novembre. Nel corso della, uno dei pastori, Denise Goulet, ha detto a...

