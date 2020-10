Elezioni Usa 1956: Eisenhower riconfermato, sconfitto ancora Stevenson (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il 6 novembre 1956 Dwight Eisenhower bissa la vittoria di quattro anni prima. sconfitto ancora il democratico Stevenson: 57,4% a 42%. Le Elezioni presidenziali del 1956 videro una riedizione dello scontro tra Dwight Eisenhower e Adlai Stevenson. Nel 1952 il candidato repubblicano aveva surclassato il candidato democratico, sponsorizzato da Harry Truman. Il primo mandato di Eisenhower Da presidente l’ex generale si dimostrò equilibrato sia in politica interna che in politica estera: per quanto riguarda la prima, a differenza di quanto sperato da molti conservatori, non smantellò il New Deal ma, anzi, promosse alcune riforme in politica sanitaria. In politica estera, se durante la campagna ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il 6 novembreDwightbissa la vittoria di quattro anni prima.il democratico: 57,4% a 42%. Lepresidenziali delvidero una riedizione dello scontro tra Dwighte Adlai. Nel 1952 il candidato repubblicano aveva surclassato il candidato democratico, sponsorizzato da Harry Truman. Il primo mandato diDa presidente l’ex generale si dimostrò equilibrato sia in politica interna che in politica estera: per quanto riguarda la prima, a differenza di quanto sperato da molti conservatori, non smantellò il New Deal ma, anzi, promosse alcune riforme in politica sanitaria. In politica estera, se durante la campagna ...

