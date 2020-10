Elezioni comunali, ad Agrigento vince il candidato sindaco sostenuto da Vox (è la prima volta in Italia) (Di lunedì 19 ottobre 2020) Adesso anche Vox ha un sindaco in Italia. Il partito di estrema destra fondato in Spagna da Santiago Abascal e “importato” in Italia dal filosofo Diego Fusaro, assiduo frequentatore dei salotti televisivi, è riuscito a far eleggere Franco Micchichè ad Agrigento, in Sicilia. Micchichè, di professione medico, ha ottenuto il 60,43% delle preferenze, battendo l’ex primo cittadino Lillo Firetto, di cui era stato assessore. La vittoria è stata in salita, visto che al primo turno Micciché, che si era candidato con una lista civica e godeva soltanto dell’appoggio di Vox Italia aveva ottenuto 599 preferenze, pari al 2,2%. Fondamentale l’appoggio di Forza Italia e Diventerà Bellissima, il ... Leggi su open.online (Di lunedì 19 ottobre 2020) Adesso anche Vox ha unin. Il partito di estrema destra fondato in Spagna da Santiago Abascal e “importato” indal filosofo Diego Fusaro, assiduo frequentatore dei salotti televisivi, è riuscito a far eleggere Franco Micchichè ad, in Sicilia. Micchichè, di professione medico, ha ottenuto il 60,43% delle preferenze, battendo l’ex primo cittadino Lillo Firetto, di cui era stato assessore. La vittoria è stata in salita, visto che al primo turno Micciché, che si eracon una lista civica e godeva soltanto dell’appoggio di Voxaveva ottenuto 599 preferenze, pari al 2,2%. Fondamentale l’appoggio di Forzae Diventerà Bellissima, il ...

