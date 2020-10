Elezioni Bolivia, exit poll: Luis Arce è il nuovo presidente (Di lunedì 19 ottobre 2020) Secondo un exit poll diffuso da il canale privato Unitel, Luis Arce, il candidato della sinistra e delfino dell'ex capo di stato Evo Morales, ha vinto le Elezioni presidenziali in Bolivia al primo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 19 ottobre 2020) Secondo undiffuso da il canale privato Unitel,, il candidato della sinistra e delfino dell'ex capo di stato Evo Morales, ha vinto lepresidenziali inal primo ...

Idl3 : RT @semioticmonkey: Attendo con impazienza il commento sulle elezioni in Bolivia di quei fini analisti della sinistra radicale per i quali… - RadioItaliaIRIB : Bolivia blindata nel giorno delle elezioni - AlmaCubanita : RT @JoseCarlosRRuiz: #JallallaBolivia - Abbiamo ritrovato la speranza, afferma Pdte. eletto in #Bolivia @LuchoXBolivia, Movimiento Al Socia… - StampaEmbaCuba : RT @JoseCarlosRRuiz: #JallallaBolivia - Abbiamo ritrovato la speranza, afferma Pdte. eletto in #Bolivia @LuchoXBolivia, Movimiento Al Socia… - DonFrancoFollo : Bolivia: Chiesa, Onu, Ue chiedono responsabilità per un voto pacifico -