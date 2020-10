Elezioni a Roma, Calenda: 'Non sono contrario alle primarie Pd, ma è giusto farle in tempi di Covid?' (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nel corso di una diretta Facebook in cui ha parlato della sua candidatura a sindaco di Roma, Carlo Calenda ha discusso anche delle primarie del Pd: "La mia non è una contrarietà alle primarie, ne ... Leggi su globalist (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nel corso di una diretta Facebook in cui ha parlato della sua candidatura a sindaco di, Carloha discusso anche delledel Pd: "La mia non; una contrarietà, ne ...

CarloCalenda : Per vincere le elezioni e per risollevare Roma bisogna parlare a tutti i cittadini e non rinchiudersi in un campo s… - repubblica : Latina, postavano meme antisemiti online: due denunciati. C'è anche candidato a ultime elezioni a Fondi - CarloCalenda : Con piacere. Era il 17/2/2018. All’epoca mi si accusava di voler usare il lavoro, richiesto dai sindacati, sul tavo… - giu_alessi : RT @repubblica: Latina, postavano meme antisemiti online: due denunciati. C'è anche candidato a ultime elezioni a Fondi - Arbitrage_Alex : RT @CarloCalenda: Per vincere le elezioni e per risollevare Roma bisogna parlare a tutti i cittadini e non rinchiudersi in un campo stretto… -