Elettra Lamborghini sui social: "Di mattina ho nausea, senso di vomito e le voglie, ma…" (Di lunedì 19 ottobre 2020) Elettra non sta bene Elettra Lamborghini come sempre aggiorna i suoi followers su Instagram sulla sua vita privata. Pare che da qualche giorno non si senta benissimo e tutti quelli elencati sembrano sintomi di una gravidanza. I fan sono felicissimi ma non è proprio così, anzi. LA Lamborghini FA UN "ANNUNCIO" Da poche settimane la frizzante Elettra Lamborghini è convolata a nozze con il dj di fama mondiale Afrojack. Le nozze sono state spettacolari e la coppia è stata circondata dagli amici più stretti. Leggi anche Elettra Lamborghini: svelate le foto del matrimonio Ovviamente ci sono già alcuni seguaci della coppia che sperano in una versione di Elettra ...

