Elettra Lamborghini | “Ho nausea la mattina | il senso di vomito e le voglie Ma non posso essere incinta | non può capitare”

"I sintomi sono: nausea la mattina e senso di vomito tutto il giorno, mi va via verso sera e mi viene fame solo verso sera". Così ha scritto Elettra Lamborghini nelle sue storie su Instagram, confidando ai suoi follower come si sente ultimamente. "Ho solo voglia di mangiare sushi o gelato al pistacchio, odio gli odori, mangio qualcosa e mi gira tutta la testa. Io credo sia una cambio ormonale… almeno non ho assolutamente altre spiegazioni… per il resto sono super energica e mi alleno ogni giorno senza problemi". Neanche a dirlo, subito tutti i fan si sono scatenati e hanno iniziato a fare ipotesi su una sua gravidanza. Tanto che, poco dopo, è stata la stessa cantante ad intervenire per spegnere tutti i gossip sul nascere: "Raga ...

