Elettra Lamborghini è incinta? I sospetti social e la sua risposta (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nausee, dolori, strane voglie ed inappetenza. Cosa può essere? I fan in un attimo hanno pensato ad una gravidanza per Elettra Lamborghini Elettra Lamborghini è fresca di matrimonio con il DJ olandese Afrojack. I due, dopo essersi sposati sul lago di Como sono convolati a nozze nonostante la complicata situazione. La coppia infatti, non ha … L'articolo Elettra Lamborghini è incinta? I sospetti social e la sua risposta proviene da Inews.it.

