«El pueblo unido jamás será vencido!» Il socialista Luis Arce ha vinto le presidenziali in Bolivia – Il video

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Il, delfino dell’ex capo di Stato Evo Morales, haa sorpresa le elezioniinal primo turno, con il 52,4% dei voti e oltre 20 punti di vantaggio sul suo principale rivale, il centrista Carlos Mesa. Il Movimento per il socialismo (Mas) torna così al potere dopo le dimissioni di Morales a novembre 2019, seguite dalla sua fuga prima in Messico e poi in Argentina e dalla nomina di un governo provvisorio di estrema destra. Su Twitter,ha detto di essere «molto grato per l’appoggio e la fiducia del popolono», promettendo di restituire al Paese «democrazia, stabilità e pace sociale», con «dignità e sovranità». Per le strade i ...