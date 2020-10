El Pais: “La Spagna rinuncia (per ora) ai prestiti del Recovery fund, prenderà solo le sovvenzioni. Portogallo e Italia ci pensano” (Di lunedì 19 ottobre 2020) A luglio il premier spagnolo Pedro Sanchez, come quello Italiano Giuseppe Conte, aveva festeggiato con entusiasmo l’accordo sul Recovery fund da 750 miliardi finanziati con debito comune per sostenere la ripresa economica della Ue dalla crisi del Covid. A tre mesi di distanza, però, l’esecutivo socialista ci ha ripensato, almeno in parte: secondo El Pais, per ora intende beneficiare solamente dei 72,7 miliardi di sussidi a fondo perduto previsti per Madrid. Al contrario, rinuncerà in questa fase ai 70 miliardi di euro in forma di prestiti, che poi vanno restituiti. “La Commissione europea consente di richiedere i prestiti fino a luglio 2023. Cosa ci si guadagna richiedendoli adesso? Lo faremo, se ne avremo bisogno, per il periodo 2024-2026“, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) A luglio il premier spagnolo Pedro Sanchez, come quellono Giuseppe Conte, aveva festeggiato con entusiasmo l’accordo sulda 750 miliardi finanziati con debito comune per sostenere la ripresa economica della Ue dalla crisi del Covid. A tre mesi di distanza, però, l’esecutivo socialista ci ha ripensato, almeno in parte: secondo El, per ora intende beneficiare solamente dei 72,7 miliardi di sussidi a fondo perduto previsti per Madrid. Al contrario, rinuncerà in questa fase ai 70 miliardi di euro in forma di, che poi vanno restituiti. “La Commissione europea consente di richiedere ifino a luglio 2023. Cosa ci si guadagna richiedendoli adesso? Lo faremo, se ne avremo bisogno, per il periodo 2024-2026“, ...

