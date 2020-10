Effetto malagiustizia | voglia di pena di morte

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Stefano Zurlo È la tentazione antica come l'uomo: un attimo e il problema è risolto. Stringi il cappio o spari due revolverate. Discorsi che si sentono un giorno sì e l'altro pure al bar e nei crocchi in mezzo alla strad È la tentazione antica come l'uomo: un attimo e il problema è risolto. Stringi il cappio o spari due revolverate. Discorsi che si sentono un giorno sì e l'altro pure al bar e nei crocchi in mezzo alla strada. Come un coro cupo che racconta le viscere del Paese. Cresce l'inquietudine, sale la paura, monta ladi regolare i conti in modo sommario. Tradotto in soldoni, sono sempre più gli italiani che vorrebbero ladi. Un sondaggio Swg per Huffington Post offre dati eloquenti: il 37 per cento degli intervistati vorrebbe mettere al muro i grandi ...