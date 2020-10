Effetto domenica: sotto 10mila i nuovi casi, con un terzo di tamponi in meno (Di lunedì 19 ottobre 2020) Come ogni lunedì, nuovi casi di coronavirus in Italia sono in calo, a fronte di una riduzione del numero di tamponi eseguiti. I nuovi contagi rilevato sono 9.338,a fronte di 98.862 tamponi. In aumento ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Come ogni lunedì,di coronavirus in Italia sono in calo, a fronte di una riduzione del numero dieseguiti. Icontagi rilevato sono 9.338,a fronte di 98.862. In aumento ...

Ultime Notizie dalla rete : Effetto domenica Effetto domenica: sotto 10mila i nuovi casi, con un terzo di tamponi in meno TG La7 In Italia casi di Covid raddoppiati in una settimana nonostante il calo dei tamponi del weekend

Ma si tratta di dati che risentono fortemente dell'"effetto weekend", vale a dire dal minor numero di tamponi che generalmente vengono effettuati tra sabato e domenica. Basti pensare che nelle ultime ...

Ma si tratta di dati che risentono fortemente dell'"effetto weekend", vale a dire dal minor numero di tamponi che generalmente vengono effettuati tra sabato e domenica. Basti pensare che nelle ultime ...