"Ecco a chi faceva i massaggi la Marchesa D'Aragona": prego? Una testimonianza che lascia basiti (Di lunedì 19 ottobre 2020) Angela Mellilo tira fuori un altro dettaglio sulla vita privata, e segreta, della Marchesa d'Aragona (all'anagrafe Daniela Del SEcco). L'ex concorrente del Grande Fratello Vip avrebbe un passato, chiuso sotto chiave, da massaggiatrice ed estetista. Lo rivela a Live-Non è la D'Urso, il programma di Barbara D'Urso su Canale 5, la puntata è quella di domenica 18 ottobre. “Ero amica della Pampanini. La frequentavo e facevi i massaggi alla Pampanini”, racconta la Melillo. Ma la presunta Marchesa si difende: “Incontravo la Pampanini al teatro dell'Opera, dove ho un palco di prima categoria”. Ennesimo indizio, dopo quello di Andrea Ripa di Meana che ha avuto uno scontro molto accesso con la d'Aragona. Lei si difende. Ma a cosa serve? I ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) Angela Mellilo tira fuori un altro dettaglio sulla vita privata, e segreta, dellad'(all'anagrafe Daniela Del S). L'ex concorrente del Grande Fratello Vip avrebbe un passato, chiuso sotto chiave, daatrice ed estetista. Lo rivela a Live-Non è la D'Urso, il programma di Barbara D'Urso su Canale 5, la puntata è quella di domenica 18 ottobre. “Ero amica della Pampanini. La frequentavo e facevi ialla Pampanini”, racconta la Melillo. Ma la presuntasi difende: “Incontravo la Pampanini al teatro dell'Opera, dove ho un palco di prima categoria”. Ennesimo indizio, dopo quello di Andrea Ripa di Meana che ha avuto uno scontro molto accesso con la d'. Lei si difende. Ma a cosa serve? I ...

petergomezblog : #Immuni, ecco chi ha boicottato l’app: governatori ostili e Asl che la definiscono “una rottura di scatole”. Così i… - demagistris : Juve-Napoli:Chi ama lo sport ed è sportivo vince sul campo,ecco perché è sgradevole il 3 a 0 a tavolino,indipendent… - petergomezblog : Il presunto boss di ‘ndrangheta lo chiamava il “Jolly”, lui lo ringraziava per i voti: ecco chi è in pole per fare… - nenneali : Ecco un brano per te… Chi cazz' m' 'o fa fa' di Squallor - Titti14760140 : RT @ivocamic: ECCO CHI HA RIDOTTO LA SANITÀ IN QUESTE CONDIZIONI QUINDI #BERSANI TACI E VERGOGNATI NON È IL #VIRUS CHE UCCIDE MA I TAGLI C… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco chi CORONAVIRUS: VACCINO, c'è finalmente una DATA. Ecco CHI potrebbe distribuirlo e QUANDO iLMeteo.it Adesso ritorna anche Juncker: ecco che cosa “vuole” dall’Italia

Chi pensa che l’ex premier lussemburghese si sia ritirato dalla vita politica, infatti, si sbaglia di grosso. Come riportato da IlGiornale.it, l’ex presidente della Commissione Ue, infatti, non appena ...

Dpcm: le nuove regole, dal coprifuoco alle 21 nelle zone della movida alla cena al ristorante massimo in sei

Ecco una serie di domande e risposte sulle nuove regole da rispettare ... Poi saranno prese decisioni sulle chiusure per chi non rispetterà i protocolli. No, il dpcm vieta le sagre e le fiere di ...

Chi pensa che l’ex premier lussemburghese si sia ritirato dalla vita politica, infatti, si sbaglia di grosso. Come riportato da IlGiornale.it, l’ex presidente della Commissione Ue, infatti, non appena ...Ecco una serie di domande e risposte sulle nuove regole da rispettare ... Poi saranno prese decisioni sulle chiusure per chi non rispetterà i protocolli. No, il dpcm vieta le sagre e le fiere di ...