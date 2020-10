E Ricciardi parla già di “terza ondata”

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Walter, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, spiega in un’intervista a Repubblica che non è più tempo di lockdown generalizzati. Edi prospettiva di una terza ondata: Professore, l’Itaca è ancora In tempo per fare un tracciamento più efficiente e tecnologico, coma alcuni Paesi dell’Estremo Oriente? «In alcune regioni ormai è troppo tardi perché fronteggiano una crescita esponenziale del contagio. Non possono più basarsi sul tracing, devono fare chiusure. Altrove però il tracciamento va potenziato: c’è la prospettiva di una terza ondata». La Corea del Sud usa telecamere facciali, si può fare anche da noi? «Non bisogna arrivare a quell’estremo, ma si può comunque pensare a un tracciamento ...