Dybala: "Pronto per il debutto in Champions"

Dopo le esclusioni in campionato, Dybala è pronto a prendersi una maglia da titolare in vista della gara di domani in Champions League contro la Dinamo Kiev. L'attaccante bianconero attraverso un post su instagram si è mostrato carico: "Pronto per il nostro debutto in Champions League". https://www.instagram.com/p/CGhpEENJMXh/?utm source=ig web copy link Foto: twitter Juve L'articolo Dybala: "Pronto per il debutto in Champions" proviene da Alfredo Pedullà.

TUTTOJUVE_COM : DYBALA: 'Pronto per il nostro debutto in Champions League' - AleTanzini : Amici, state calmi: se #Dybala resta fuori, è perché #Pirlo, forse, ancora non lo vede pronto. Quindi,… - SteGabri : @DonDraper03 @forumJuventus Sì vabbè, buonanotte..Se non lo vedeva pronto, non lo fa entrare, fine.. Non è che se e… - Enrico61564640 : @ilciccio67 @Marco562017 Ma si prende senza cedere un giocatore forte di 26 anni ce un accordo per il 2022 da fonti… - junews24com : Dybala con Cuadrado: «Pronto per il debutto in Champions» - FOTO - -

