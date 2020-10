Dybala Juventus, questione rinnovo: incontro decisivo settimana, i dettagli (Di lunedì 19 ottobre 2020) Dybala Juventus – Tiene banco ormai da tempo, il futuro di Paulo Dybala. Contratto in scadenza nel 2022 con un ingaggio da 7 milioni, Paratici lavora da tempo per trovare l’intesa con la Joya e prolungare il “matrimonio” bianconero. Negli ultimi giorni si parlava di un incontro ad inizio ottobre tra Antun (ag. Dybala) e Fabio Paratici. incontro che però secondo quanto riportato da Calcioemercato.it, sarebbe saltato a causa della bolla anticovid. incontro che non è saltato definitivamente ma è stato rinviato. Dybala Juventus, nuovo incontro per trovare l’accordo Ieri, riporta il ‘Corriere dello Sport’, ci sarebbe stato un contatto tra il suo rappresentante, ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 19 ottobre 2020)– Tiene banco ormai da tempo, il futuro di Paulo. Contratto in scadenza nel 2022 con un ingaggio da 7 milioni, Paratici lavora da tempo per trovare l’intesa con la Joya e prolungare il “matrimonio” bianconero. Negli ultimi giorni si parlava di unad inizio ottobre tra Antun (ag.) e Fabio Paratici.che però secondo quanto riportato da Calcioemercato.it, sarebbe saltato a causa della bolla anticovid.che non è saltato definitivamente ma è stato rinviato., nuovoper trovare l’accordo Ieri, riporta il ‘Corriere dello Sport’, ci sarebbe stato un contatto tra il suo rappresentante, ...

ZZiliani : Per #Dybala, sempre più incompreso alla Juventus, è un momentaccio. È di ieri il battibecco con Paratici a Crotone,… - ZZiliani : Fabiana Della Valle (Gazzetta) chiede in un tweet che senso ha avuto portare #Dybala a Crotone senza farlo giocare… - ZZiliani : Immaginate Eriksen che mette un like al tweet di un giornalista (non fake, vero) che attacca Conte perchè non lo fa… - PAOLODIF : RT @ZZiliani: Immaginate Eriksen che mette un like al tweet di un giornalista (non fake, vero) che attacca Conte perchè non lo fa giocare:… - ChriLiotta396A : RT @ZZiliani: Immaginate Eriksen che mette un like al tweet di un giornalista (non fake, vero) che attacca Conte perchè non lo fa giocare:… -