fattoquotidiano : Scuole, ristoranti, palestre e sport. Ecco tutte le novità presentate da Conte nel nuovo Dpcm - chetempochefa : '- I sindaci potranno chiudere dopo le ore 21 vie e piazze dove si creano assembramenti. - Ristorazione sono consen… - chetempochefa : 'Vietato lo sport da contatto a livello amatoriale. Non sono consentite gare e competizioni delle gare agonistiche… - pescarasport24 : Il presidente del Coni Abruzzo su nuovo Dpcm e lo sport - paolofranci17 : Dpcm sport, facciamo chiarezza. La lista di chi (e come) può ancora giocare -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm sport

E in effetti, il Dpcm recita che "sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra individuali riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal ...LEGGI ANCHE – Nuovo Dpcm: cosa prevede per ristoranti, piazze e sport «Oggi magari bastano due settimane, ma se si va avanti non bastano più. Il Natale sarà quello che decidiamo in questo momento. Se ...