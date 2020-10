Dpcm | marcia indietro del governo | contrordine compagni Sarebbe saltato il riferimento ai sindaci per i controlli della movida

(Di lunedì 19 ottobre 2020)(è proprio il caso di dirlo, visto il partito deiche avevano protestato), i primi cittadini non avranno responsabilità per interventi enei luoghi. Ilavrebbe fattodopo le proteste, almeno così risulterebbe dal testo ufficiale pubblicato da ultimo dalle agenzie

FirenzePost : Dpcm: marcia indietro del governo, contrordine compagni. Sarebbe saltato il riferimento ai sindaci per i controlli… - IacobellisT : LA MOSSA DI TRUMP, IL NUOVO DPCM E LA MARCIA DELLA LIBERAZIONE\\\\ Sette+ Light\\Live - edizione pilota' - TommyBrain : LA MOSSA DI TRUMP, IL NUOVO DPCM E LA MARCIA DELLA LIBERAZIONE\\\\ Sette+ Light\\Live - edizione pilota' - IacobellisT : LA MOSSA DI TRUMP, IL NUOVO DPCM E LA MARCIA DELLA LIBERAZIONE\\\\ Sette+ Light\\Live - edizione pilota' - TommyBrain : LA MOSSA DI TRUMP, IL NUOVO DPCM E LA MARCIA DELLA LIBERAZIONE\\\\ Sette+ Light\\Live - edizione pilota' -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm marcia

Firenze Post

Ecco il testo ufficiale del Dpcm di Conte, come riportato dall’Adnkronos: «Art. 1. Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale. 1. Ai fini del contenimento della ...Entra in vigore da oggi e rimane valido fino al 13 novembre. Le novità sono tre: il coprifuoco alle 21, gli orari flessibili per la scuola e gli orari dei locali pubblici. Il testo pubblicato in Gazze ...