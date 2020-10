Dpcm, le nuove disposizioni per palestre, ristoranti e uffici (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ieri il Premier Conte ha spiegato quali sono le nuove disposizioni del nuovo Dpcm. Ha dato chiarimenti circa le scuole, i bar, i ristoranti e le palestre, elencando per ciascuno modalità ed orari di chiusura. Quanto alle scuole, Conte ha chiarito: “Le attività scolastiche proseguono in presenza, è un asset fondamentale. Per le superiori verranno favorite modalità flessibili di organizzazione dell’attività didattica con ingresso degli alunni a partire dalle ore 9 e possibili turni pomeridiani. Per le Università è previsto che attuino dei piani di organizzazione della didattica in funzione delle esigenze formative e dell’evoluzione del quadro pandemico”. Lo smart working verrà ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ieri il Premier Conte ha spiegato quali sono ledel nuovo. Ha dato chiarimenti circa le scuole, i bar, ie le, elencando per ciascuno modalità ed orari di chiusura. Quanto alle scuole, Conte ha chiarito: “Le attività scolastiche proseguono in presenza, è un asset fondamentale. Per le superiori verranno favorite modalità flessibili di organizzazione dell’attività didattica con ingresso degli alunni a partire dalle ore 9 e possibili turni pomeridiani. Per le Università è previsto che attuino dei piani di organizzazione della didattica in funzione delle esigenze formative e dell’evoluzione del quadro pandemico”. Lo smart working verrà ...

