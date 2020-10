Dpcm anti-Covid: 135mila famiglie numerose sono discriminate e già in lockdown (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il nuovo Dpcm presentato domenica sera in diretta televisiva da Conte - ma in realtà anche molti dettagli e "raccomandazioni" di quello precedente di qualche giorno prima - non tiene conto e anzi pone le basi per una vera e propria discriminazione delle famiglie numerose, costrette de facto ad un nuovo lockdown.In Italia, infatti, secondo l'ultimo censimento risalente a quasi dieci anni fa, ci sono ben 133.281 famiglie con quattro o più figli. Secondo dati più recenti, riportati dal Rapporto "Popolazione e famiglie" dell'Istat e pubblicato nel 2018 – riferiti al biennio 2016/2017 – su un totale di quasi 25 milioni e 500mila famiglie in tutta Italia, il 5,3% di esse sono formate da cinque o più ... Leggi su panorama (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il nuovopresentato domenica sera in diretta televisiva da Conte - ma in realtà anche molti dettagli e "raccomandazioni" di quello precedente di qualche giorno prima - non tiene conto e anzi pone le basi per una vera e propria discriminazione delle, costrette de facto ad un nuovo.In Italia, infatti, secondo l'ultimo censimento risalente a quasi dieci anni fa, ciben 133.281con quattro o più figli. Secondo dati più recenti, riportati dal Rapporto "Popolazione e" dell'Istat e pubblicato nel 2018 – riferiti al biennio 2016/2017 – su un totale di quasi 25 milioni e 500milain tutta Italia, il 5,3% di esseformate da cinque o più ...

