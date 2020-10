Dopo le proteste dei sindaci le precisazioni dal ministero | decisioni con i prefetti Decreto del presidente del Consiglio | non sono piaciute ai primi cittadini le deleghe su chiusure di vie e piaxze

Leggi su noinotizie

(Di lunedì 19 ottobre 2020) I, ieri sera, con la chiara presa di posizione di Antonio Decaro hanno detto che non ci stanno. E ildell’Interno, con una precisazione del sottosegretario, corre ai ripari. Senso dell’intervento del sottosegretario: lo Stato non lascia soli inella decisione sullealle 21 ma i casi vengono valutati con ie i comitati provinciali per la sicurezza. Organi ai quali i, cheautorità sanitarie locali, posrivolgersi per valutaredi vie e piazze alle nove di sera. Ildeldelcambia un po’contenuto, dunque, stamattina. Sempre che ciò ai ...