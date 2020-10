Domenica In, Mara Venier si racconta senza freni: “Volevo fare la suora” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Un’altra imperdibile puntata quella andata in onda ieri, 18 ottobre, a Domenica In. Per la prima volta, la padrona di casa, Mara Venier, si è seduta sulla poltrona degli ospiti e si è lasciata intervistare dal suo amico Carlo Conti. La conduttrice ha ripercorso tutte le tappe più importanti della sua vita, raccontando anche qualche aneddoto particolare. Un inedito ‘scambio di ruoli’ che è stato anche molto apprezzato dal pubblico da casa, visti gli ascolti ottenuti. Ma vediamo meglio cosa ha raccontato Mara Venier. “Non avrei mai pensato di diventare un personaggio popolare”: la confessione di Mara Venier Tanti gli argomenti toccati da Mara ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 19 ottobre 2020) Un’altra imperdibile puntata quella andata in onda ieri, 18 ottobre, aIn. Per la prima volta, la padrona di casa,, si è seduta sulla poltrona degli ospiti e si è lasciata intervistare dal suo amico Carlo Conti. La conduttrice ha ripercorso tutte le tappe più importanti della sua vita,ndo anche qualche aneddoto particolare. Un inedito ‘scambio di ruoli’ che è stato anche molto apprezzato dal pubblico da casa, visti gli ascolti ottenuti. Ma vediamo meglio cosa hato. “Non avrei mai pensato di diventare un personaggio popolare”: la confessione diTanti gli argomenti toccati da...

