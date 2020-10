DIRETTA Verona Genoa – Formazioni ufficiali e Risultato LIVE (Di lunedì 19 ottobre 2020) Sarà Verona – Genoa il match che chiuderà ufficialmente la 4° giornata di Serie A 2020/21: il grifone sarà ospite dell’Hellas, e ritornerà a giocare il campionato dopo quasi un mese. Le scelte degli allenatori Juric dovrà fronteggiare ancora diverse assenze, sopratutto in difesa: Empereur, Lovato e Ceccherini a formare la linea a 3, viste le assenze causa Covid di Cetin e Gunter. Favilli in attacco con Salcedo a supportarlo, confermati Lazovic e Faraoni sugli esterni. Ancora più complicata la situazione per il Genoa che è ancora la squadra con più indisponibili a causa del coronavirus: Shomudorov-Pandev in attacco, difesa composta da Zapata e Goldaniga, possibile innesto del giovane Rovella dall’inizio. Formazioni ... Leggi su giornal (Di lunedì 19 ottobre 2020) Saràil match che chiuderà ufficialmente la 4° giornata di Serie A 2020/21: il grifone sarà ospite dell’Hellas, e ritornerà a giocare il campionato dopo quasi un mese. Le scelte degli allenatori Juric dovrà fronteggiare ancora diverse assenze, sopratutto in difesa: Empereur, Lovato e Ceccherini a formare la linea a 3, viste le assenze causa Covid di Cetin e Gunter. Favilli in attacco con Salcedo a supportarlo, confermati Lazovic e Faraoni sugli esterni. Ancora più complicata la situazione per ilche è ancora la squadra con più indisponibili a causa del coronavirus: Shomudorov-Pandev in attacco, difesa composta da Zapata e Goldaniga, possibile innesto del giovane Rovella dall’inizio....

GuidaTVPlus : 19-10-2020 20:45 #Sportitalia Calcio Tonight + Verona vs Genoa (diretta) #Sport #StaseraInTV - ADM_assdemxmi : RT @Unibocconi: 'Se è gratis, il prodotto sei tu': con una lezione sul marketing legato a internet, il rettore Gianmario Verona e @Daniele_… - Dalla_SerieA : Diretta Verona-Genoa ore 20.45: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming - - Unibocconi : 'Se è gratis, il prodotto sei tu': con una lezione sul marketing legato a internet, il rettore Gianmario Verona e… - aquila7630 : Presentazione e come seguire il match #VeronaGenoa, valevole per la 4.a giornata del campionato di #SerieA.… -