Dinamo Kiev-Juventus: un ruolo inedito per Bernardeschi, Pirlo ci pensa (Di lunedì 19 ottobre 2020) Siamo alla vigilia della prima gara di Champions League 2020/21 e Pirlo si prepara al suo esordio europeo. Tanto da dimostrare per l'allenatore bresciano domani sera, che sta pensando a nuove probabili formazioni per la sfida di Kiev. La Juventus a Crotone ha convinto a sprazzi, facendo una pessima manovra difensiva. Poche le cose buone contro i calabresi, ma sicuramente è da lì che Pirlo dovrà ripartire per cercare di far giocare al meglio un squadra, che a detta di tutti, è ancora in rodaggio. Nelle novità delle ultime ore, sembrerebbe che il Maestro abbia dei dubbi su chi schierare sulla fascia sinistra. Visto l'infortunio di Alex Sandro, ancora non in grado di tornare, i nomi papabili su quella fascia sono tre: Frabotta, Cuadrado e ...

