Dinamo Kiev- Juventus, Pirlo: “Tutto su Dybala, CR7 e Ramsey, ecco chi gioca. Lucescu? Vi dico la mia” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Dybala arriva da tre mesi di stop.Crotone-Juventus, il retroscena: solo panchina per Dybala, sfogo dell’ex Palermo con ParaticiQueste alcune delle parole del tecnico della Juventus Andrea Pirlo, intervenuto in conferenza stampa alla viglia della sfida di Champions League contro la Dinamo Kiev. In vista dell'importante debutto europeo, il neo allenatore bianconero ha presentato la gara di Kiev delineando alcuni aspetti fondamentali che andranno a caratterizzare la prima uscita in campo internazionale della compagine da lui guidata: "Come si vince questa sfida? Farò come faranno i miei calciatori, dormirò mangerò e verrò qua per vincere la partita, come farà Lucescu con i suoi ... Leggi su mediagol (Di lunedì 19 ottobre 2020)arriva da tre mesi di stop.Crotone-, il retroscena: solo panchina per, sfogo dell’ex Palermo con ParaticiQueste alcune delle parole del tecnico dellaAndrea, intervenuto in conferenza stampa alla viglia della sfida di Champions League contro la. In vista dell'importante debutto europeo, il neo allenatore bianconero ha presentato la gara didelineando alcuni aspetti fondamentali che andranno a caratterizzare la prima uscita in campo internazionale della compagine da lui guidata: "Come si vince questa sfida? Farò come faranno i miei calciatori, dormirò mangerò e verrò qua per vincere la partita, come faràcon i suoi ...

