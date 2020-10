Dinamo Kiev-Juventus, Pirlo: “La Champions un sogno, ecco a chi mi ispiro. Il nostro obiettivo per il futuro…” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Parola ad Andrea Pirlo.Archiviato lo scialbo pareggio contro il Crotone, la Juventus, è pronta a rituffarsi in Champions League. Nella giornata di domani, infatti, i bianconeri faranno il proprio debutto stagionale nella prestigiosa competizione europea, affrontando la Dinamo Kiev. Una sfida, alla vigilia della quale, il tecnico Andrea Pirlo, si è espresso ai microfoni dell'UEFA.“La Champions League è un sogno per tutti quelli che giocano a calcio, regala emozioni forti fin da quando senti l'inno. Ho avuto la fortuna di giocare quattro finali e di vincerne due, quindi so cosa significa vincerla e perderla: perdere fa male, vincere è assolutamente fantastico".Pirlo si è poi espresso ... Leggi su mediagol (Di lunedì 19 ottobre 2020) Parola ad Andrea.Archiviato lo scialbo pareggio contro il Crotone, la, è pronta a rituffarsi inLeague. Nella giornata di domani, infatti, i bianconeri faranno il proprio debutto stagionale nella prestigiosa competizione europea, affrontando la. Una sfida, alla vigilia della quale, il tecnico Andrea, si è espresso ai microfoni dell'UEFA.“LaLeague è unper tutti quelli che giocano a calcio, regala emozioni forti fin da quando senti l'inno. Ho avuto la fortuna di giocare quattro finali e di vincerne due, quindi so cosa significa vincerla e perderla: perdere fa male, vincere è assolutamente fantastico".si è poi espresso ...

DiMarzio : #ChampionsLeague, la rifinitura della #Juventus: torna #Ramsey, #AlexSandro ancora out - GoalItalia : Sta per partire la stagione europea della Juventus: contro la Dinamo Kiev l’esordio da allenatore di Pirlo in Champ… - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Dinamo Kiev Juventus in chiaro? Come seguire il match in diretta: Dinamo Kiev Juventus… - Mediagol : Dinamo Kiev-#Juventus, Pirlo: 'La Champions un sogno, ecco a chi mi ispiro. Il nostro obiettivo per il futuro...'… - juventusfire : Nella rifinitura in vista della sfida di Champions League contro il Dinamo Kiev erano presenti tra gli altri anche… -